L’OM relance Hwang qui scelle son avenir à Bordeaux, Denayer au coude au coude avec Djiku ?

Girondins : l'OM relance Hwang

Présent en conférence de presse avec la Corée du Sud, le buteur bordelais Hwang Ui-Jo s'est exprimé sur son avenir : « Si j’ai une bonne équipe qui se manifeste, je veux partir le plus tôt possible. Tout d’abord, j’essaierai de faire de mon mieux lors des 4 matches actuels avec la sélection, puis s’il y a une bonne équipe qui se manifeste, j’aimerais être transféré dès que possible afin d’avoir le temps de m’adapter à cette nouvelle équipe. » Selon Le Quotidien du Sport, l'OM serait déjà prêt à dégainer une offre de 6 millions d'euros pour recruter le Bordelais.

RC Strasbourg : Djiku dépendant de Denayer et Caleta-Car ?

Avec le départ de Diego Carlos à Aston Villa et celui possible de Jules Koundé à Chelsea, le Séville FC doit se renforcer en défense centrale et lorgne déjà en Ligue 1. Selon L’Équipe, Monchi a déjà établi une liste de successeurs potentiels. Et trois défenseurs du championnat de France figurent dessus : Duje Caleta-Car (OM), Alexander Djiku (RC Strasbourg) et Jason Denayer (OL). Comme à chaque mercato ou presque, le premier est « transférable ». C’est le même cas de figure dans le dossier Djiku que le club andalou surveille depuis son passage à Caen (2017-2019). Au sujet de Denayer, libre de tout contrat, l’international belge est très gourmand d’un point de vue salarial, ce qui explique pourquoi il n’a jamais vraiment donné suite aux propositions de prolongation de la part de Lyon.

SCO Angers : Abdelli première recrue estivale

Angers a officialisé la signature d’Himad Abdelli (Le Havre, 22 ans), pour les quatre prochaines saisons et sans indemnité de transferts. Le milieu offensif (3 buts, 1 passe décisive en 22 matches de L2) avait a tapé dans l'oeil des recruteurs du SCO lors du match Paris FC-Le Havre délocalisé au Mans (2-2), en janvier. Le mercato angevin ne fait que commencer : l'attaquant de Dunkerque, Amine Salama (21 ans), et le défenseur international slovène de Ferencvaros, Miha Blazic (29 ans) devraient suivre.

Montpellier HSC : Hamache in, Mavididi out ?

Selon Foot Mercato, Brest, Clermont et Montpellier sont intéressés par le profil de Yanis Hamache (22 ans). Récemment appelé en Équipe d'Algérie, l'ancien Niçois carbure à Boavista au point qu’une douzaine de clubs s’intéressent à lui. En Belgique, le Standard Liège suit le latéral gauche, qui a également tapé dans l'œil de trois clubs italiens à savoir Sassuolo, Bologne et la Salernitana. « La priorité de Yanis est d'évoluer dans un championnat majeur afin de continuer sa progression. Il n'a pas de préférence ni de priorité. Ce qu'il veut, c'est être dans un club ambitieux qui lui fera confiance », glisse une source proche du joueur à FM. Par ailleurs, Laurent Nicollin a fait savoir que Stephy Mavididi avait demandé à quitter le MHSC pour signer en Angleterre.

FC Lorient : Gédéon Kalulu arrive d’Ajaccio

Le FC Lorient tient la première recrue d'un mercato qui s'annonce agité cet été. Pour remplacer Houboulang Mendes, en fin de contrat, L’Équipe fait savoir que le FCL est tout proche de conclure l'arrivée de Gédéon Kalulu. Le latéral droit, arrivé en fin de bail à l'AC Ajaccio, dont il a été l'un des éléments importants de la montée en Ligue 1 cette saison, doit s'engager pour les quatre prochaines années après avoir satisfait à la visite médicale.

