Le FC Barcelone fixe un ultimatum à Dembélé, le Real Madrid a une filière qui fait polémique au Mercato

MARCA : « Africa Power »

Le quotidien madrilène met à l’honneur la filière africaine utilisée depuis de très nombreuses années par le Real Madrid en matière de recrutement. De Zinédine Zidane à Karim Benzema en passant par Antonio Rüdiger, les origines africaines de bon nombre de recrues merengue sont mises en avant. En France, cette Une a été largement critiquée sur relents de « début de discrimination, voire de racisme. » « La honte Marca, qui a pu valider ça ? », s’est ainsi égosillé Alexandre Aflalo du Parisien quand Nicolas Vilas n’a pas non plus compris ce choix.

SPORT : « Dembélé, décision finale »

Le FC Barcelone Barça voudrait mettre fin au feuilleton Ousmane Dembélé avant le 30 juin, c'est-à-dire avant ce jeudi. Ainsi, si la réponse de l'ailier droit français à l'offre de prolongation est négative, les dirigeants barcelonais pourront accélérer pour le recrutement de son remplaçant, qui pourrait être Raphinha (Leeds) ou Angel Di Maria (libre).

AS : « Encore plus difficile maintenant »

As ne perd pas de temps et met déjà en scène la prochaine campagne de Ligue des champions en affirmant que la concurrence sera encore plus rude pour le Real Madrid, tenant du titre. Les grands clubs comme le PSG, Manchester City et le Bayern Munich ont déjà recruté et risquent bien d'être encore plus compétitifs en 2022-2023.

MUNDO DEPORTIVO : « Lewandowski, 60 millions »

Le Bayern Munich se montre de plus en plus gourmand pour Robert Lewandowski et demanderait désormais 60 M€ pour le laisser partir au mercato. Selon MD, le Barça reste confiant à l’idée de faire baisser ce tarif pour boucler le deal. Par ailleurs, Franck Kessié et Andreas Christensen devraient arriver en Catalogne d’ici à la reprise fixée par Xavi au 4 juillet.

👋🏼BUENOS DÍAS👋🏼



🗞Estas son las PORTADAS de este lunes 27 de junio.#FelizLunes pic.twitter.com/dhnM2DlnhV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 27, 2022

#FCB 🔵🔴#NoticiaSPORT 🔴



💥 En el club quieren resolver la situación de Dembélé en un par de días, antes de que se llegue al 30 de junio



✍️ @ferrancorreashttps://t.co/4ZUAznNFz4 — Diario SPORT (@sport) June 26, 2022

