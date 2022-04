Montpellier sur un ex de l’OM, petit chèque en vue à Nice, un nouveau buteur au Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Le 3 mars, nous révélions que Manchester United s'était ajouté à la cohorte de clubs étrangers intéressés par le prodige du Stade de Reims. Newcastle et Arsenal en Angleterre, le Real Madrid en Espagne, l'AC Milan en Italie, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich en Allemagne figurent également sur les rangs, de même que l'OM en France, même si la liste des prétendants fait que les Phocéens ont très peu d'espoirs. A tout cela s'ajouterait également le Manchester City de Pep Guardiola ! Hier, le compte Twitter @RossAftbl, tenu par le fils d'un agent anglais, a annoncé que les Citizens souhaitaient enrôler le joueur de 19 ans. Les leaders de la Premier League ont non seulement les moyens de signer un gros chèque au Stade de Reims mais la volonté de renouveler leur effectif puisqu'ils ont fait main basse cet hiver sur l'attaquant de River Plate Julian Alvarez (22 ans).

Satisfait par le match nul décroché par les Girondins samedi à Lille (0-0), Jean-Marc Ferreri a expliqué que pour aller chercher le maintien, David Guion allait désormais devoir faire progresser son équipe dans un domaine précis : "Au classement, on ne peut être qu'inquiet mais c'est sûr que ce point ramené de Lille, ça montre des valeurs d'abnégation et de combativité, a déclaré l'ancien attaquant, passé par le FCGB entre 1986 et 1991. S'ils n'ont pas ça, ils sont morts, donc ça passe par ça mais ça ne suffira pas parce qu'il faut aussi avoir du talent offensif. Il faut savoir marquer des buts et là, on a besoin de bons attaquants, évidemment".

Alors que la rumeur farfelue Moise Kean a germé du côté du Stade Rennais, on apprend qu’un autre attaquant pourrait faire les beaux jours du club breton à l’avenir. Il s’agit de Gabriel Tutu (18 ans). Selon Le Parisien, un contrat stagiaire devrait être signé prochainement par le prometteur Gabriel Tutu (18 ans). L’avant-centre réalise une belle saison et devrait logiquement être récompensé par cette signature.

Selon Nicolo Schira, Cagliari est très intéressé par le profil d’Henrique Dalbert, prêté par l’Inter Milan cette saison et qui donne entière satisfaction aux Rossoblu. Le club italien entend faire baisser son option d’achat fixée à 7 millions d’euros. Le spécialiste des transferts rappelle que l’OGC Nice a gardé 15% à la revente du latéral brésilien.

Selon Mohamed Toubache-Ter, Laurent Abergel (29 ans) intéresse le Montpellier HSC. « On en est pas au stade des discussions, le joueur est pleinement concentré dans cette lutte pour le maintien », précise l’insider au sujet du milieu défensif du FC Lorient passé par l’Olympique de Marseille.

