Ligue 1 : heure, chaîne... Toutes les infos sur Reims - Lens

Ligue 1 (22ème journée) : Reims reçoit Lens aujourd'hui (17h05). Supporters des Sang et Or, vous pourrez suivre le match sur Canal+ Foot. Pour l'analyse de la rencontre, c'est sur But Football Club que ça se passe. Comment voir le match sur CANAL+ SPORT ? Pour voir le match sur CANAL+ SPORT il vous suffit d'avoir le bon abonnement pour accéder à la chaîne. Saviez-vous que CANAL+ SPORT vous propose votre billet pour les plus grandes compétitions sportives en incluant CANAL+, beIN SPORTS et Eurosport ? Profiter de l'offre CANAL+ SPORT Avec votre abonnement CANAL+ SPORT, vous accéder aux chaînes sportives de CANAL+, à beIN SPORTS et à Eurosport avec un seul abonnement. Ligue 1, UEFA Champions League, Europa League, Nations League, Premier League, LaLiga... Vous pouvez suivre vos équipes favorites sur tous vos écrans connectés pour 2 utilisateurs en simultané et en qualité 4K UHD. Découvrir l'offre CANAL+ SPORT Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Aujourd'hui (17:05), le match de Ligue 1 (22ème journée) opposant Reims et Lens sera diffusé en direct sur la chaîne Canal+ Foot. Compos, analyses, réactions... Tout le reste sera sur notre site But! Football Club. Notre équipe éditoriale se plie en quatre pour suivre au plus près vos clubs favoris.

La rédaction

Rédacteur