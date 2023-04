Ligue 1 : OL - OM, sur quelle chaîne, à quelle heure ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Si vous désirez suivre en direct la rencontre OL - OM en Ligue 1 (32ème journée), nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne Prime Video dès 20h45. Si vous n'êtes pas disponible, pas de panique, But! Football Club vous propose de suivre la rencontre en direct commenté.

Comment suivre le match sur Prime Vidéo

Voir le match sur Prime Vidéo, c'est facile. Pour cela, vous devez prendre l'abonnement Amazon Prime (49€ par an ou 5,99€ par mois), c'est sans engagement. Ensuite, il faut prendre le pass Ligue 1 (12.99€ par mois). C'est tout, après vous pouvez suivre les matchs sur votre télévision, ordinateur ou smartphone.



Profiter de l'offre Prime Vidéo Ligue 1



La Ligue 1 est plus belle que jamais cette saison. Et si vous hésitez, sachez que vous pouvez tester pendant 30 jours gratuitement le service Amazon Prime.



Essayer Amazon Prime gratuitement