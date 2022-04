Ligue 1 : quelle chaîne diffuse Lens - Nice

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Jouée dans le cadre de la 31ème journée de Ligue 1, l'affiche Lens - Nice sera à suivre en direct à la télévision dès 17h05 sur la chaîne Canal + Sport. But Football Club reviendra ensuite en long, en large et en travers sur cette rencontre.

Pour résumer Canal + Sport diffuse en direct la rencontre Lens - Nice qui se déroule ce jour (17:05) et compte pour la 31ème journée de Ligue 1. L'équipe de But Football Club met les petits plats dans les grands pour vous proposer le meilleur de vos clubs favoris au coup de sifflet final.

La rédaction

Rédacteur