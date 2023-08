Ligue 1 : Toulouse - PSG, sur quelle chaîne, à quelle heure ?

Si vous désirez suivre en direct la rencontre Toulouse - PSG en Ligue 1 (2ème journée), nous vous invitons à vous brancher sur les chaînes Canal+ Foot et Canal+ Sport 360 dès 21 heures. Si vous n'êtes pas disponible, pas de panique, But Football Club reviendra sur la rencontre dans la foulée avec les premières réactions...

Pour résumer

Toulouse - PSG (2ème journée de Ligue 1), c'est à la télévision. Le match Toulouse - PSG est à suivre en direct dès 21 heures sur les chaînes Canal+ Foot et Canal+ Sport 360. L'analyse du match et la réaction à chaud des acteurs de la rencontre se trouvera dans la foulée sur But! Football Club.