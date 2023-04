Le LOSC contrarie l’OM au mercato, Angers sanctionné, Nice éconduit, 2 départs à Rennes ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Stade de Reims : Balogun trop cher pour le LOSC ? Prêté sans option d’achat par Arsenal, Folarin Balogun a inscrit pas moins de 18 buts en Ligue 1 cette saison et rentrera à Londres cet été. Pour en repartir aussi sec ? Selon L’Équipe, son avenir n’est pas encore tranché mais si départ il doit y avoir, le club qui l’accueillera l’an prochain ne déboursera pas moins de 30 M€. Une somme presque rédhibitoire pour le LOSC, premier club français à s’être manifesté. Le LOSC espère trouver un successeur de taille à Jonathan David mais la probabilité d’attirer Balogun semble faiblir avant même l’ouverture du marché. Parmi les prétendants les plus récents, l’AC Milan, pas forcément habitué à dépenser de telles sommes ces dernières années, le RB Leipzig, la piste la plus crédible aujourd’hui, qui cherche un remplaçant à Christopher Nkunku, voire l’OM, qui serait contraint de répéter une opération record, sur le modèle de la signature de Vitinha fin janvier, pour verrouiller son arrivée. Angers : grosse sanction pour le SCO La double peine pour Angers ! En plus d’une saison catastrophique sur le plan sportif, le judiciaire s’en mêle. Ouest France a révélé jeudi que la chambre des résolutions des litiges de la FIFA vient de sanctionner les Angevins d’une interdiction de recrutement pour les deux prochains mercatos. Tout ça en raison d’un litige avec le club de l’Esperance Tunis concernant Ilyes Chetti, condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle. « Le club d’Angers SCO a été condamné "solidairement au paiement de cette indemnité et, d’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs pour les deux prochaines périodes de mercato". Le club, ne s’estimant pas responsable d’une résiliation du contrat antérieure à l’embauche du joueur Ilyes Chetti a décidé d’interjeter appel de cette décision devant le TAS », a communiqué le SCO. OGC Nice : le Gym prend un vent par Ferreira L’entraîneur portugais de Palmeiras, Abel Ferreira, a été associé à l’actualité de l’OGC Nice en raison du départ de Lucien Favre. Toujours dans la short-list d’INEOS comme le rapporte Foot Mercato, il n’a pas l’air très emballé à l’idée de venir chez les Aiglons. « Les gens doivent me parler. Ça, c’est que dit la presse… J’ai un contrat avec le club (jusqu’en 2024 avec Palmeiras), je suis ici pour le moment. Ce qui m’intéresse actuellement, c’est ce qui se passe avec Palmeiras », a-t-il commenté. AC Ajaccio : Belaïli a encore disparu et sera sanctionné La réapparition de Youcef Belaïli (31 ans) à Ajaccio et sur les terrains de Ligue 1 n’aura duré que l’espace d’un match. Cette fois-ci, il a quitté de lui-même, et toujours sans autorisation de son club, la Corse, où le club le logeait jusqu’à aujourd’hui. D’après L’Équipe, l’attaquant algérien a été aperçu en train d’embarquer dans un avion à l’aéroport d’Ajaccio, mardi soir. Depuis, plus de nouvelles. Il semblerait qu’il soit retourné à Oran. L'ACA va ouvrir une procédure disciplinaire contre lui. « L'AC Ajaccio a constaté l'absence de son joueur, Youcef Belaïli, depuis le mardi 25 avril. Celui-ci ne s'est pas présenté à la reprise des entraînements après le match ACA - Brest. Une rencontre à l'issue de laquelle, le joueur a eu un comportement inapproprié envers nos supporters, ce que l'AC Ajaccio condamne avec la plus grande fermeté », a indiqué le club corse, qui a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre, « au regard de ces faits fautifs ».

Et aussi...

FC Lorient : Le Fée très courtisé en Allemagne

Enzo Le Fée devrait quitter le FC Lorient à un an de la fin de son contrat. Le meneur de jeu des Merlus a révélé son intention de quitter son club formateur même si Loïc Féry croit toujours en une prolongation. À ce stade, les pistes sont nombreuses. Si Dortmund a placé le Breton parmi ses cibles, L’Équipe fait savoir que d’autres écuries allemandes sont sur les rangs et elles seront en concurrence frontale avec trois clubs de L1, dont les identités n’ont pas filtré.

Toulouse FC : Chaibi vers Francfort ?

Farès Chaïbi (20 ans), auteur de 5 buts et 6 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1, fait partie des révélations de la saison. Ce qui débouche légitimement sur des convoitises. Rien n’indique que le TFC, auquel il est lié jusqu’en juin 2025, soit vendeur. Surtout s’il décroche son billet en Ligue Europa en venant à bout du FC Nantes demain au Stade de France (21h), mais L’Équipe avance que plusieurs clubs d’envergure ont repéré Chaïbi, notamment Francfort. Reste à savoir si le club de Bundesliga et ses concurrents se montreront suffisamment convaincants auprès de Toulouse, alors que l’Algérien, lui, reste focalisé sur sa fin de saison.

Montpellier : Léo Leroy prolonge (officiel)

Le Montpellier HSC a annoncé la prolongation de Léo Leroy (21 ans). Arrivé en provenance de Châteauroux durant l'été 2021, le jeune milieu de terrain du club héraultais a paraphé un nouveau bail dont la durée reste inconnue à ce jour.

Montpellier : Wahi entre l’OM et le LOSC ?

À 20 ans, avec 13 buts et 4 passes décisives, Elye Wahi est une révélation en Ligue 1 cette saison et est déjà un homme courtisé. Plusieurs clubs tentent de prendre de l'avance pour recruter un joueur estimé à plus de 20 M€ par les dirigeants du MHSC. Selon L’Équipe, Francfort, l’AC Milan et l’AS Monaco ont déjà pris contact, l’OM étant déjà sur les rangs. D’après Mohamed Toubache-Ter, le LOSC serait également intéressé par le jeune attaquant du club héraultais.

Concernant le reste des infos…. Le dossier Nabil Bentaleb est au point mort. Lille est intéressé par Elye Wahi et prospecte un peu partout (Pays-Bas, Suisse, Belgique), en attendant de savoir si le club sera européen ou non. En France, deux monégasques sont appréciés. pic.twitter.com/1wWPKrwlYY — SuiveurLillois (@SuiveurLillois) April 25, 2023

AS Monaco : Disasi, Fofana et Vanderson pour de juteux départs ?

p>Si Axel Disasi pourrait quitter l’AS Monaco contre un chèque d’environ 50 millions d’euros, Youssouf Fofana pourrait également boucler ses valises cet été. Selon L’Équipe, les dirigeants de l’ASM sont à l’écoute du marché, des clubs et des potentielles offres qui arriveront. L’accord entre le joueur et le club est assez clair : si le bon club arrive avec la bonne offre, il n’y a aucune raison de retenir le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2024. Paul Mitchell n’a pas donné de prix de sortie pour l’instant et attend de voir comment le mercato va évoluer. Plusieurs clubs de Premier League se sont déjà penchés sur le cas de l’international français (24 ans, 9 sélections), qui attend aussi avant de prendre une décision importante pour son avenir. Enfin, Ekrem Konur estime que Vanderson garde de solides courtisans malgré sa débandade à Lens samedi dernier (0-3) : Chelsea et Manchester United surveillent sa situation de très près.

🚨Manchester United and Chelsea are monitoring the situation of Vanderson, Monaco's 21-year-old Brazilian right-back, but could face competition from several other Premier League sides.

🇧🇷🔴#MUFC 🔵 #CFC 🔴#ASMonaco pic.twitter.com/k5P12nGgVS — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 28, 2023

Stade Rennais : adieux à Doku et Truffert cet été ?

En pleine crise de résultats depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar en décembre, le Stade Rennais pourrait dégraisser au mercato. Selon L’Équipe, deux départs pourraient rapporter gros cet été : Adrien Truffert et Jérémy Doku. Les dirigeants du club breton s’attendent à se faire attaquer sur ces deux jeunes éléments, en fin de contrat en juin 2025. L’hiver dernier, déjà, Aston Villa avait soumis 15 M€ pour recruter le défenseur, mais cette avance avait été repoussée. Une somme équivalente cet été devrait cette fois permettre de faciliter le transfert du latéral gauche, qui a gagné ses galons d’international français en septembre. Même si l’Inter Milan suit le dossier de près, l’Angleterre semble la destination la plus probable. Ce serait également le championnat le plus envisageable pour l’attaquant belge. Ce dernier ne sera pas bradé mais la porte est entrouverte.

