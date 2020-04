ASSE : après le FC Nantes, Veretout n’a pas oublié pas les Verts

true

Interrogé depuis Rome où il est confiné en raison de la crise sanitaire, Jordan Veretout (27 ans) a envoyé un appel du pied au FC Nantes. L’ASSE reste aussi dans ses bons souvenirs.

Jordan Veretout (27 ans) combat le coronavirus depuis plus de cinq semaines. Confiné chez lui à Rome avec sa petite famille, l’ancien milieu du FC Nantes a donné des nouvelles rassurantes quant à son quotidien en précisant à quel point le FC Nantes comptait toujours à ses yeux.

« Je vous suis tous les week-ends, je suis votre premier supporter, a avoué lundi Veretout sous le soleil romain. Je suis très fier d’avoir débuté dans ce club mythique. Je vous suis, je ne vous lâche pas et surtout prenez soin de vous et de vos familles. Je vous dis à bientôt. Quand je rentre sur Nantes, je me ferais un plaisir de revenir à la Beaujoire. Et surtout, restez chez vous ! »

« Cette expérience a beaucoup compté pour moi »

Si le FC Nantes trône tout en haut des clubs de cœur de Veretout, le milieu de l’AS Rome a aussi eu une pensée émue pour l’ASSE, où il a été prêté avec succès lors de la saison 2016-2017. « À Saint-Étienne, j’ai rencontré Christophe Galtier, un coach qui avec ses adjoints (Thierry Oleksiak et René Lobello) m’a réellement fait progresser, a-t-il avoué dans le Corriere dello Sport. Cette expérience chez les Verts a beaucoup compté pour moi. »