ASSE : Claude Puel retrouve son pire cauchemar à Montpellier

L’ASSE se déplace à Montpellier cet après-midi (15h) avec seulement quatre points d’avance sur la zone rouge. Claude Puel pensait pourtant avoir réussi à redresser la barre après un début de saison chaotique sous la houlette de Ghislain Printant.

Pour ramener au point au moins de la Mosson, l’entraîneur des Verts sait que son équipe doit sortir le grand jeu. « On est dans le dur. Notre entame contre l’OM était intéressante, a-t-il glissé vendredi en conférence de presse. On n’a pas su maintenir ce rythme-là car on n’avait plus d’essence. La preuve, des joueurs se sont blessés car ils sont allés au-delà de ce qu’ils pouvaient donner. Il n’y a pas eu des limites mentales, mais davantage des limites physiques. »

Der Zakarian est la bête noire de Puel

Les limites de Puel, elles, sont connues. La principale se nomme Michel Der Zakarian. Comme le fait remarquer Opta, Puel est ainsi l’entraîneur que le coach du MHSC a le plus souvent affronté en L1 sans jamais s’incliner (4 victoires, 3 nuls) ! Ce sera d’ailleurs le 100e match de L1 pour MDZ sur le banc de Montpellier. Son bilan : 35 victoires, 39 nuls et 25 défaites.