ASSE : Claude Puel rumine en silence après Dijon

À défaut de gagner, l’ASSE a enrayé sa spirale de défaites et ne perd plus. Après avoir stoppé l’hémorragie il y a huit jours à domicile contre le LOSC (1-1), les Verts ont encore pris un point hier à Dijon (0-0).

Si tout ne fut pas parfait, les hommes de Claude Puel semblent avoir retrouvé un état d’esprit digne de ce nom et surtout capable de les faire sortir du bas du classement. La prochaine étape contre le SCO d’Angers vendredi à Geoffroy-Guichard (21h) devrait en dire un peu plus sur ce thème.

« Chacun se fera son avis »

En attendant, Puel est resté positif après la rencontre mais a du mal à oublier ce penalty non sifflé sur Denis Bouanga suite à une faute de Bruno Ecuele Manga juste avant la mi-temps. « Il prend une grosse béquille et il ne peut pas jouer le ballon, peste l’entraîneur de l’ASSE dans L’Équipe. Chacun se fera son avis. »

« C’est la décision de l’arbitre. Il était mieux placé que nous », évacue le coach du DFCO David Linarès tout heureux d’avoir tenu l’ASSE en échec sur sa pelouse, après cinq revers de rang et également un seul tir cadré. Le nul n’est pas immérité et il faut s’en contenter. On revient de loin et la route sera encore longue. »