ASSE : Claude Puel s’est déjà battu avec un joueur au LOSC ! 

Le situation est devenue bancale à l’ASSE. La dernière incartade en date concerne Stéphane Ruffier, mis à l’écart par Claude Puel pour la réception du Stade de Reims dimanche dernier (1-1).

Claude #Puel 🎙: « Les joueurs qui viennent de reprendre ne seront pas disponibles pour ce week-end. Pas de Stéphane Ruffier non plus. On récupère Fofana qui revient de blessure. » #OLASSE pic.twitter.com/9GO0G8c06b

— Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) February 28, 2020