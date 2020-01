ASSE – FC Nantes (0-2) : deux Canaris donnent enfin des ambitions à Gourcuff

true

Le FC Nantes n’avait plus gagné à Saint-Étienne depuis 2000. C’est désormais chose faite grâce à Mehdi Abeid et Ludovic Blas (2-0). Christian Gourcuff est forcément satisfait de la prestation de son équipe, solide dans toutes ses lignes ce dimanche. « C’est une victoire méritée, on a bien contrôlé la rencontre. Le seul regret est de ne pas avoir joué dans dernier quart d’heure, a-t-il déclaré en conférence de presse. Il y a eu deux buts d’écart mais il y avait matière à faire plus de différence. »

Gourcuff est tellement satisfait de cette victoire qu’il se veut ambitieux pour la suite de la saison. « On a des pépins mais on voit qu’on peut compter sur tout le monde, les remplaçants jouent leur rôle à fond, a-t-il souri. C’était un match important car le classement est serré. On peut désormais regarder vers le haut. Le calendrier est excitant, c’était bien de prendre trois points pour l’aborder au mieux. »

Gourcuff enchanté par Louza et Simon

En termes individuels, le coach du FC Nantes a particulièrement loué la prestation de deux de ses hommes : Imran Louza et Moses Simon. « Certains joueurs progressent, je pense à Louza qui prend une autre dimension de match en match. On sent qu’on progresse, on peut avoir des ambitions. Il faudra combler nos lacunes, on est en train de le faire, a-t-il enchaîné. Moses Simon ? Il a évolué comme avant-centre, il est plus à l’aise à gauche mais il reste un élément très perturbant à chaque poste. Il va vite, il fixe bien, il aurait encore pu être plus déterminant. C’est un joueur très difficile a prendre. »