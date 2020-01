ASSE – FC Nantes (0-2) : Emond est enchanté par ses débuts prometteurs

true

Renaud Emond n’a pas mis très longtemps à porter le maillot du FC Nantes. Arrivé cette semaine à la Jonelière, l’attaquant belge a fait ses premiers pas ce dimanche à Saint-Étienne en entrant en seconde période (2-0). Son feeling est bon.

« Je me suis senti bien physiquement. C’est toujours difficile, ça ne fait pas longtemps que je suis avec mes coéquipiers. J’ai essayé d’apporter ce que je sais faire et d’aider l’équipe à garder le résultat, a-t-il assuré à L’Équipe. Tous les joueurs m’ont très bien accueilli. Les gens qui travaillent au club sont tellement gentils, ça fait plaisir. Beaucoup de matches vont s’enchaîner. Je suis là pour essayer de jouer le plus possible. Ce sera pour moi l’idéal pour me mettre m’intégrer au mieux. »

Emond ne s’est pas fixé une barre de buts

La recrue du FC Nantes s’est-elle fixé un nombre de buts à atteindre cette saison ? « Non, je n’ai jamais été comme ça et je ne le serai pas. C’est difficile à dire, ça dépendra de mon temps de jeu et comment l’équipe tourne aussi. Je vais évidemment essayer d’en mettre le plus possible, a-t-il ajouté. Les débuts sont très positifs et c’est de bon augure pour la suite. »