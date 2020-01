ASSE – FC Nantes (0-2) : Puel avance des explications à la mauvaise passe des Verts

true

Le FC Nantes n’avait plus gagné à Saint-Étienne depuis 2000. C’est désormais chose faite grâce à Mehdi Abeid et Ludovic Blas (2-0). Claude Puel admet son échec. « C’est insuffisant, Nantes a joué en bloc bien organisé pour nous attendre en contre, a-t-il souligné en conférence de presse. Notre entame était trop académique. On n’a pas mis assez de rythme, pas assez de verticalité et le premier but nous a fait mal. On est revenu avec de meilleures intentions, avec un tempo plus élevé, mais les Nantais ont été très efficaces. »

La raclée à Paris a fait mal aux Verts

Écrasée par le PSG mercredi en Coupe de la Ligue (1-6), l’ASSE n’a pas encore lancé son année 2020. Puel sait comment expliquer cette passe difficile. « On a joué tous les 3 jours avec un effectif décimé et on a perdu nos joueurs décisifs petit à petit, a-t-il expliqué. Cela nous a fragilisés. L’ampleur de la défaite à Paris nous a aussi fait mal. En défense, on doit être plus strict. Il y a trop de largesses. On a des absents, il faut resserrer les boulons. »

Vite resserrer les rangs

Le coach de l’ASSE est-il inquiet pour le maintien pour autant ? « Il faut être vigilant, a affirmé Puel. C’est un championnat très bizarre, resserré, et nous on a besoin de se re-situer. Nous ne sommes pas en position de claironner. On a encore deux compétitions à jouer. En Coupe de France, il faudra être solidaire contre le Paris FC, qui a fait une bonne prestation à Sochaux. Il va falloir resserrer les rangs. »