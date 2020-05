ASSE, FC Nantes : Caïazzo et Kita s’allient à Aulas pour sauver la L1

true

Pour tenter de faire face à la crise, les présidents de club s’organisent. Jean-Michel Aulas (OL), Bernard Caïazzo (ASSE) et Waldemar Kita (FC Nantes) sont en première ligne.

Nombreux sont les présidents de clubs de L1 à avoir alerté des conséquences de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Au début du confinement, le plus insistant d’entre eux se nommait Bernard Caïazzo, qui avait même lancé l’idée d’un Plan Marshall pour y faire face. Depuis, le co-président de l’ASSE est devenu moins disert et préfère dépenser son énergie en coulisses pour ne pas que le football français soit trop affecté par ces secousses.

L’Équipe affirme ainsi que Caïazzo s’est rallié à Jean-Michel Aulas et Waldemar Kita pour échanger dès mercredi avec des parlementaires afin d’évoquer les difficultés du foot pro et les solutions à mettre en place pour l’aider à s’en sortir. « Les incertitudes sur les prochains mois occupent une place importante dans nos réflexions, confie un président de L1. C’est le gouvernement qui nous a obligés à arrêter, donc on a besoin qu’il nous aide. »

L’État ne laissera pas tomber le sport professionnel

Les services d’Edouard Philippe, et ceux de Roxana Maracineanu ont par ailleurs fait passer le message au sport professionnel, et notamment au football, que l’État ne les laisserait pas tomber. « Comme d’autres activités de la société, le football est particulièrement touché par cette crise, reconnaît-on dans l’entourage d’Emmanuel Macron. Il a des besoins spécifiques. »