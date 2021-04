ASSE, FC Nantes, Girondins : les 3 clubs en danger à cause d’une manoeuvre d’Aulas (OL) ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 1/4 de finale

La Ligue a une nouvelle lubie : elle réfléchit à un passage à 18 clubs en Ligue 1 à partir de 2022. « Lors du conseil d’administration de la LFP du 21 avril, plusieurs voix - et pas des moindres - ont voulu remettre le dossier à l’ordre du jour, assure Le Parisien. Certains sont même allés jusqu’à imaginer un Ligue 1 réduite à… 16 clubs. Certains, à l’image du président lyonnais, partisan d’une L1 à 16, veulent accélérer. »

Un tel scénario mettrait forcément en danger plusieurs formations dans le dur cette saison, au niveau sportif et financier. « La vérité, c’est que les problèmes financiers de Bordeaux, de Saint-Étienne ou d’autres peuvent amener à des dépôts de bilan, décrypte un membre du CA dans le quotidien francilien. Et là, il suffirait de ne pas remplacer ces clubs-là par d’autres. Franchement, 18 clubs au lieu de 20, ce serait vraiment un moindre mal. »

« Vrai danger si Kita reste en cas de maintien »

En plus des cas ASSE et Bordeaux, cités plus haut, Emmanuel Merceron rajouterait le FC Nantes à moyen terme. « Vrai danger si Kita reste en cas de maintien, analyse l’insider. Sans investissement dans l’effectif avec 3 ou 4 descentes en fin de saison 2022, ce ne serait pas simplement repousser l’échéance d’un an si le FC Nantes se maintient cette année ? » Pour l’heure, rien ne serait acté à la Ligue.