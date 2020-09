ASSE, FC Nantes, Girondins - Mercato : Ben Arfa postule en L1 !

Très souvent sur le banc, HBA n’a participé qu’à cinq rencontres de Liga, sans parvenir à marquer en Liga. Interrogé sur son avenir, le joueur de 33 ans n’a écarté aucune option et a même glissé un atout que pourrait avoir la L1 pour son avenir.

Ben Arfa trouve la L1 plus forte que la L1

« On ne sait jamais de quoi est fait le futur, on verra. J’étudie les propositions qui arrivent, a-t-il concédé à la chaîne Téléfoot. La Ligue 1 est très intéressante. Je peux dire que le championnat français est meilleur que l'espagnol. En Espagne, les grands clubs cachent un petit peu la forêt, avec le Real ou le Barça. Mais globalement, la Ligue 1 est plus forte que la Liga. J’en suis persuadé. » Si récemment Jean-Louis Gasset a ouvert la porte à Ben Arfa, l’ASSE et le FC Nantes étaient également séduits par son profil.