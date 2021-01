ASSE, FC Nantes : le deux clubs souffrent d’un syndrome qui pourrait les condamner en L2

Respectivement 16e et 17e de Ligue 1, l'ASSE et le FC Nantes sont deux institutions en péril cette saison. Si, pour l'heure, les places de relégables sont occupés par Nîmes et Lorient et celle de barragiste par Dijon, les Verts et les Canaris – qui n'avancent plus et s'affrontent mercredi – sont au bord de la rupture.

Devant le but, c'est le désert !

La raison aux difficultés des deux géants des années 70 ? Un manque de réalisme assez flagrant dans le dernier geste. Le FC Nantes et l'ASSE se cherchent désespérément un buteur sur la fin du marché. Une quête qui patine mais qui se justifie par les chiffres.

Opta met en avant deux stats clairement angoissantes : l'ASSE a échoué à cadrer le moindre tir face à l’OL, pour la troisième fois cette saison en Ligue 1, plus que toute autre équipe. Quant à Nantes, les protégés de Raymond Domenech n’ont pas cadré la moindre frappe (en huit tentatives) lors de leur ultime défaite contre Metz. Dimanche, les Verts se déplacent à Nice quand les Canaris reçoivent Monaco. Deux matches galères en prévision pour les attaques ligériennes...