ASSE, FC Nantes : les retours en fanfare de Bouanga et Kolo-Muani font saliver Puel et Gourcuff

L’ASSE et le FC Nantes peuvent commencer à souffler : la trêve internationale est bientôt terminée. Et la probabilité de récupérer des joueurs blessés avec elle. Ce ne sera pas le cas pour Denis Bouanga et Randal Kolo Muani. Le milieu offensif du Gabon, malgré la fatigue accumulée par ses galères d’avant match entre dimanche et lundi, a encore été décisif face à la Gambie malgré la défaite des Panthères à Bakau (1-2).

Bouanga, une nouvelle fois été titularisé aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, a été passeur décisif sur le coup franc qui a permis à Bruno Ecuele Manga de réduire le score en fin de rencontre. De bon augure pour Claude Puel avant le prochain match de l’ASSE samedi à Brest lors de la 11e journée de L1 (17h).

Kolo Muani ouvre son compteur avec les Bleuets

Du côté du FC Nantes, Chtistian Gourcuff peut aussi se frotter les mains du retour en fanfare de Kolo Muani. Préservé jeudi contre le Lichtenstein avec les Espoirs (5-0), l’attaquant des Canaris est encore entré en fin de match hier contre la Suisse. Cette fois-ci, il a fait mouche pour inscrire son premier but avec les Bleuets suite à un travail remarquable de Mattéo Guendouzi (3-1). Là aussi, sa présence ne sera pas de trop pour le FCN dimanche à la Beaujoire contre le FC Metz (13h).