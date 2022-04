ASSE, FC Nantes, LOSC – Mercato : un pacte secret ruine déjà la piste Cabella !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Laissé libre par Krasnodar (D1 russe), Rémy Cabella a profité du Mercato spécial autorisé par la FIFA et l'UEFA pour signer à Montpellier jusqu'à la fin de saison. Un contrat court qui ouvre la voie à tous les clubs intéressés par le milieu offensif à l'été 2022.

Un accord tacite pour une prolongation à Montpellier ?

Outre l'ASSE et le RC Strasbourg, le FC Nantes et le LOSC – qui s'étaient tous deux intéressés au dossier du milieu offensif corse – peuvent-ils revenir à la charge et récupérer gratuitement Rémy Cabella ? Cela paraît quand même très compliqué pour Bertrand Queneutte, spécialiste de Montpellier à France Bleu Hérault.

Selon lui, il existe un pacte secret pour que l'international tricolore rempile jusqu'en juin 2024 au MHSC si la fin de saison se passe bien : « Les deux parties ont évoqué très sérieusement la possibilité de prolonger l’aventure au-delà de cet exercice. De deux ans si tout va bien. Pour faire simple, si cela se passe mal, on laisse les portes ouvertes sans se mettre de fil à la patte et si ça se passe bien, on se tape dans la main et on prolonge l’aventure ».

Alexandre Corboz

Rédacteur