ASSE, FC Nantes, LOSC, OM, PSG : et le meilleur centre de formation est…

La Fédération Française de Football a publié il y a quelques heures le classement des meilleurs centres de formation en Ligue 1 et Ligue 2.

C’est aujourd’hui que la Fédération Française de Football a rendu son verdict. En livrant le classement des meilleurs centres de formation du football français, ce qui, vous l’aurez compris, concerne plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’ASSE, le FC Nantes, le LOSC, l’OM, le PSG ou le Stade Rennais.

Voici le communiqué publié sur le site de la FFF, attribuant la première place au PSG, devant le Stade Rennais et l’OL. « Après s’être emparé de la première place en 2018-2019 au détriment de l’Olympique Lyonnais (six fois lauréat de 2013 à 2018), le Paris SG est resté aux commandes du classement des centres de formation à l’issue de la saison 2019-2020. Comme en 2019, le Stade Rennais (2e) accompagne le PSG sur le podium. L’Olympique Lyonnais (3e) grimpe d’un rang pour le compléter. La plus forte progression est à mettre à l’actif du FC Valenciennes, passé de la 24e à la 12e place. »

A noter que l’ASSE occupe la 4e place, le FC Nantes se classe au 9e rang, l’OM, enfin, est 13e.