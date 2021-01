ASSE, FC Nantes - Mercato : l’OM débarque sur un attaquant cher aux Verts et aux Canaris

Pablo Longoria doit avoir des valises sous les yeux à l’heure qu’il est. Engagé dans un processus de dégraissage et de recrutement géant, le directeur sportif vient de réussir son premier coup hivernal en enrôlant Pol Lirola (23 ans).

La priorité du mercato est désormais de faire venir un attaquant de pointe. En ce sens, plusieurs pistes ont d’ores et déjà été ouvertes. Puisque les dernières en date - Jean-Philippe Mateta et Arkadiuz Milik - n’avance finalement pas très vite, l’OM a changé de crèmerie et viserait Vincent Aboubakar (28 ans). L’information est signé du média turc Enson Haber, qui n’en dit pas beaucoup plus sur le dossier si ce n’est qu’une proposition aurait été formulée par le club phocéen.

Aboubakar cartonne en Turquie

Dans les petits papiers de l’ASSE et du FC Nantes au mercato estival, l’attaquant camerounais a quitté le FC Porto en septembre pour signer au Besiktas. Cette décision semble une franche réussite puisqu’il totalise 9 buts et 2 passes décisives en 13 matches de championnat. Sous contrat jusqu’en juin 2021, But Football Club croit savoir qu’Aboubakar avait freiné un retour en L1 cet été à cause de ses prétentions salariales élevées.