ASSE, FC Nantes - Mercato : l’opération Mostafa Mohamed vouée à l’échec ?

Mostafa Mohamed a vu sa cote grimper en Ligue 1. Si peu connaissait son profil, l’attaquant égyptien a vu son nom être relié à l’ASSE et au FC Nantes en prévision du mercato hivernal. Alors que les dirigeants stéphanois n'ont pas d'argent, et que l'enveloppe dédiée au mercato ne serait que de 1,5 million d'euros, les rumeurs assurent pourtant que l'un des responsables des médias du Zamalek, Essam Salem, aurait affirmé qu’ils avaient bien augmenté leur offre.

« Zamalek a besoin de cash, ils sont capables de refuser »

Cette dernière est estimée aux environs de 4 millions d'euros et pourrait atteindre les 5 M€ avec les bonus. Le club égyptien pourrait lâcher son buteur à ce dernier tarif mais aussi refuser ce montage en raison de son besoin impérieux de liquidités. « Zamalek a urgemment besoin de cash. Ils sont capables de refuser », a ainsi glissé le journaliste de Canal+ Frédéric Nkeuna. En l’état actuel de ses finances, l’ASSE ne pourrait donc pas aller plus loin dans ce dossier. Et le FC Nantes de Raymond Domenech ?