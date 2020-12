ASSE, FC Nantes - Mercato : le LOSC a tenté Mostafa Mohamed, qui ne jure que par les Verts !

Mostafa Mohamed a vu sa cote grimper en Ligue 1. Alors que peu connaissait son profil, l’attaquant égyptien a vu son nom être à l’ASSE et au FC Nantes en prévision du mercato hivernal. Nabil Djellit, qui connaît bien le dossier, confirme que les Verts sont lancés aux trousses de Mohamed et ont formulé une dernière offre autour de 3 millions d’euros. Ce dernier est également très intéressé par une éventuelle signature au sein du club ligérien.

« De source sûre, il est intéressé par l'ASSE. A voir si le transfert est possible car certains clubs en Égypte sont assez puissants pour retenir leurs joueurs. C'est une star dans son pays et il fait partie de l'avenir du foot égyptien, a expliqué le journaliste de France Football à Sainté Inside. Après, je ne peux pas dire si le transfert se fera. Il y aura de la concurrence et cela dépend de trop de paramètres. Je ne sais pas si Zamalek va le lâcher mais je confirme que Saint-Étienne lui plaît beaucoup. »

Campos avait flairé le coup Mohamed

Par ailleurs, ce même Djellit a fait savoir que le LOSC a déjà tenté le coup cet été pour Mohamed. Luis Campos a reculé en raison de la situation financière bancale du club nordiste. « Il a les qualités pour la L1. Ce serait une bonne pioche et très intelligent de le prendre. Aujourd'hui, le marché des attaquants est cher et cela serait une bonne opportunité. Avec ce type de joueurs à bas prix, le club ne perdra pas d'argent, poursuit notre confrère. L’envie du joueur pencherait pour l'ASSE comme cela a été révélé en Égypte. »