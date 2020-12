ASSE, FC Nantes - Mercato : le prix du transfert cache un autre problème avec Mostafa Mohamed

La piste Mostafa Mohamed n’en finit plus de rebondir. L'attaquant de Zamalek (23 ans), pisté par l’ASSE et le FC Nantes mais aussi le Sporting Braga et le Rayo Vallecano, souhaite absolument quitter son club cet hiver mais a calmé le jeu en revenant à l’entraînement d’hier.

Les dirigeants du club égyptien n’ont pu qu’apprécier ce retour à la raison. Le directeur sportif a d’ailleurs évoqué le sujet Mohamed ce mercredi et confirmé que son attaquant était bel et bien sur le marché cet hiver. En revanche, un hic existe et il ne s’agit pas de son prix (environ 5 M€).

« Ce n'est pas le montant du transfert qui pose problème, c'est le fait de lui trouver un remplaçant de bon niveau. Il n'y a pas d'alternatives disponibles actuellement », a fait savoir le dirigeant de Zamalek dans des propos relayés par Sainté Inside.