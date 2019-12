ASSE, FC Nantes – Mercato : les Verts et les Canaris doublés pour Manotas ? 

true

L’ASSE et le FC Nantes se serait vu proposer Mauro Manotas (24 ans), attaquant colombien de la franchise de Houston en MLS. Le Montpellier HSC pourrait bien rafler la mise.

La rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre au lendemain de Noël. Récemment, Mauro Manotas aurait été proposé à l’ASSE, au FC Nantes et au Montpellier HSC. Peu connu en Europe, l’intéressé est un attaquant colombien (24 ans) qui est un bon joueur de MLS, où il brille avec la franchise de Houston.

Via Footmercato, Mauro Manotas 24 ans attaquant Colombien qui joue au Dynamo Houston (MLS) a été proposé au FCN, ASSE et MHSC. En 111 matchs de MLS, il a scoré 49 fois et délivré 14 passés décisives. Il est estimé à 4M, à voir si il s’agit d’une rumeur d’agent ou une vraie info. pic.twitter.com/7F1Tso7qPC — Yo (@Yoannfcn) December 26, 2019

En 111 matchs de championnat, Manotas a scoré 49 fois et délivré 14 passés décisives. Sous contrat jusqu’au 31 décembre 2021, le Cafetero est estimé à 4 millions d’euros. Le MHSC ne serait-il finalement pas le mieux placé pour coiffer tout le monde au poteau dans ce dossier ? Le club héraultais vise bien un attaquant au mercato hivernal, afin de faire souffler Andy Delort et Gaëtan Laborde sur la seconde partie de la saison.

Manotas en accord avec le MHSC ?

Laurent Nicollin a confirmé l’information mercredi au micro de RMC Sport. En ajoutant : « Le joueur est ciblé, le profil est ciblé et on a un accord de principe. On discute avec le club, en espérant trouver un accord pour que la semaine prochaine, tout soit réglé. » Le président n’a pas souhaité révéler l’identité du buteur en question mais il a déjà écarté deux pistes. Pas Manotas. « Moussa Sylla ou Anthony Mounier ? Pas du tout. Mounier était présent au stade la dernière fois, mais il n’est pas dans nos plans de recrutement, a-t-il poursuivi. Si on peut anticiper la saison prochaine avec des opportunités, on le fera, mais la priorité, c’est de signer un attaquant. Après, on verra s’il faut ajuster l’équipe. »