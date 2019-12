ASSE, FC Nantes – Mercato : un attaquant proposé aux deux clubs ?

false

Si l’on en croit une information du site footmercato, un attaquant colombien évoluant aux Etats-Unis aurait été proposé à l’ASSE et au FC Nantes.

C’est l’époque et ça risque encore de durer quelques jours. Avec des rumeurs, plus ou moins fondées, qui concernent des clubs en quête de solutions miracles pour la seconde partie de saison. C’est le cas, en attaque, à l’ASSE et au FC Nantes.

Ainsi, l’attaquant colombien, Mauro Manotas, âgé de 24 ans, aurait récemment été proposé à trois clubs de Ligue 1. Outre les Verts et les Canaris, Montpellier serait le troisième club français concerné. Ce joueur, droitier et mesurant 1,81 m, a une valeur de 4 millions de dollars, selon Transfermarkt.

De bonnes statistiques

Manotas reste sur une bonne saison dans le championnat américain avec le club de Houston. 13 buts au compteur, 7 passes décisives en 32 matches joués. Reste à savoir si il ne s’agit pas d’une simple rumeur nourrie par des agents…