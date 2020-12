ASSE, FC Nantes - Mercato : une menace inattendue surgit dans le dossier Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed a vu sa cote grimper en Ligue 1. Alors que peu connaissait son profil, l’attaquant égyptien a vu son nom être relié à l’ASSE et au FC Nantes en prévision du mercato hivernal. Nabil Djellit, qui connaît bien le dossier, confirme que les Verts sont lancés aux trousses de Mohamed et ont formulé une dernière offre autour de 3 millions d’euros. Ce dernier est également très intéressé par une éventuelle signature au sein du club ligérien.

« De source sûre, il est intéressé par l'ASSE. A voir si le transfert est possible car certains clubs en Égypte sont assez puissants pour retenir leurs joueurs. C'est une star dans son pays et il fait partie de l'avenir du foot égyptien, a témoigné le journaliste de France Football à Sainté Inside. Après, je ne peux pas dire si le transfert se fera. Il y aura de la concurrence et cela dépend de trop de paramètres. Je ne sais pas si Zamalek va le lâcher mais je confirme que Saint-Étienne lui plaît beaucoup. L’envie du joueur pencherait pour l'ASSE comme cela a été révélé en Égypte. »

Braga prend du galon au Portugal

« De source sûre, il est intéressé par l'ASSE. A voir si le transfert est possible car certains clubs en Égypte sont assez puissants pour retenir leurs joueurs. C'est une star dans son pays et il fait partie de l'avenir du foot égyptien, a témoigné le journaliste de France Football à Sainté Inside. Après, je ne peux pas dire si le transfert se fera. Il y aura de la concurrence et cela dépend de trop de paramètres. Je ne sais pas si Zamalek va le lâcher mais je confirme que Saint-Étienne lui plaît beaucoup. L’envie du joueur pencherait pour l'ASSE comme cela a été révélé en Égypte. »

Si l’envie de Mohamed est bien de signer à l’ASSE, un concurrent qui monte en gamme pourrait montrer les dents : Braga. Sur les rangs selon France Football, le club portugais réalise une première partie de saison à couper le souffle et pointe à la deuxième place du championnat lusitanien après sa victoire hier à Boavista (4-1). Grâce à ce succès, le Sporting revient à cinq points du leader actuel, le Sporting Portugal, et met toutes les chances de son côté en terme d’attrait en prévision du mercato.