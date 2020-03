ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : un classement établi sur 3 ou 5 ans ? Voici le résultat

true

On ne sait pas si Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, aura demain, ou plus tard, une nouvelle idée pour soumettre à la Ligue 1 une proposition de classement. Mais force est de reconnaître que JMA cherche, et trouve, tout ce qui est en son pouvoir pour permettre à son club de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.

Depuis que sa récente idée a été soumise, proposer face au coronavirus un classement qui prenne en compte les résultats définitifs des 3 ou 5 dernières saisons, certains (Pierre Rondeau en l’occurrence) se sont amusés à faire des calculs. Qui, comme c’est étonnant…, permettent dans les deux cas à l’Olympique Lyonnais de se retrouver en 2e position du classement et de se qualifier en Ligue des Champions.

A noter, que ce soit sur 3 ans ou 5 ans, que l’OM passerait derrière l’OL et finirait 3e. Le PSG, lui, ne souffre en rien de ces classements supposés….