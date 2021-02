ASSE, FC Nantes, OM : les 3 clubs ont laissé filer au LOSC un bon disciple de Luis Campos

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Il n’a échappé à personne qu’un nouveau talent a émergé cette semaine dans les rangs du LOSC. Unique buteur à Dijon en 32es de finale de la Coupe de France mercredi (1-0), Aguibou Camara a été encensé par Christophe Galtier après sa performance. L’entraîneur des Dogues a notamment expliqué que le jeune attaquant (19 ans) méritait d’être promu eu égard à son travail chez les jeunes. D’où sort Camara ? L’Équipe qu’il s’agit juste d’une preuve supplémentaire du travail en amont effectué par Luis Campos.

Larièpe s'éclate au LOSC à recruter dans la zone Afrique

L’ancien conseiller sportif de Gérard Lopez a délégué en Afrique Christian Larièpe - passé entre autres par l’OM, l’ASSE et le FC Nantes - pour sillonner et trouver les meilleurs espoirs du continent. Cela semble être le cas avec le nouveau sauveur lillois.

« Je l'avais vu en Guinée, explique Larièpe. C’était le meilleur espoir du pays et on l'a convoqué pour notre détection au Maroc en 2019. Mais c'est Luis qui l'a validé, c'est lui qui a mis en place tout ce processus. Camara allait vite, était technique et, en plus, il avait une personnalité très intéressante. Il était très alerte, très ouvert avec une certaine forme d'insouciance. Il y avait d'ailleurs pas mal de clubs sur lui. »