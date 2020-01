ASSE, FC Nantes, OM, LOSC : la dernière ligne droite du Mercato déjà écrite ?

true

L’Équipe a fait un premier bilan du mercato avant le grand déballage prévu jusqu’au 31 janvier à minuit. Après un peu plus de trois semaines de marché, on se rend finalement compte de la moitié des clubs de L1, et non des moindres – PSG, LOSC, OM, ASSE, Stade Rennais – n’ont enregistré aucune arrivée ! Faut-il donc s’attendre à voir du mouvement dans la dernière droite du mercato ? Ou miser sur l’attentisme de ces mêmes écuries ? La seconde option semble la bonne pour Stéphane Canard.

Un attentisme de rigueur avant le 1er février ?

« Le classement actuel de la L1 reflète les valeurs financières. Ces clubs-là n’ont pas un besoin impératif de se renforcer, analyse le président du syndicat des agents dans le quotidien sportif. Le seul club en décalage est Lyon et on a vu qu’il se renforce. Pour les grands clubs, ce marché peut être celui d’opportunités, d’anticipation pour l’été. Pour les clubs plus modestes, actuellement en difficulté sportive, cette période d’attente correspond à une volonté de ne pas surpayer. Ils vont être actifs dans les derniers jours. »

« Sur les dix premiers du classement actuel, à l’exception de l’OL, peu de mouvements d’ampleur sont donc à prévoir », conclut L’Équipe. Le FC Nantes, qui cherche un défenseur polyvalent, cache-t-il son jeu ?