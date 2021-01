ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG : contre toute attente, Mediapro joue les prolongations !

Les téléspectateurs n’ont pas encore fini de voir Mediapro à l’oeuvre sur leurs écrans. Via un mail envoyé ce mardi soir à ses abonnés, la chaîne Téléfoot a fait savoir qu'elle continuera à diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 « jusqu’au 20 janvier 2021 inclus a minima, c’est-à-dire le Trophée des champions PSG-OM le 13 janvier, la 20e journée de Ligue 1 et de Ligue 2 et le match en retard de la 9e journée OM-RC Lens. »

La 20e journée de Ligue 1 et de Ligue 2 se déroulera entre le vendredi 15 et le dimanche 17 janvier, tandis que la rencontre en retard OM-Lens sera jouée le mercredi 20 janvier. Si la LFP n’a pas officialisé de nouveau diffuseur d’ici là, la chaîne du groupe Mediapro pourrait bien poursuivre cette petite prolongation jusqu’au 31 janvier. C’est la date butoir qui a été préalablement fixée avec l’instance professionnelle pour une éventuelle prolongation de l’intérim.

Pour mémoire, le groupe sino-espagnol a effectué un premier versement à la Ligue à hauteur de 64 millions d'euros après avoir trouvé un accord juridique avec la Ligue. Un deuxième versement de 36 millions d'euros hors taxes est attendu au premier trimestre 2021.