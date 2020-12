ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG : le fiasco Mediapro pourrait amener les Verts à se bouger

But Saint-Etienne : Claude, cela fait trois matches que l'ASSE ne perd plus. Peut-on considérer qu'elle est guérie ?

Claude PUEL : On va plutôt dire qu'elle est convalescente. On est réguliers depuis trois matchs dans la mentalité, dans ce qu'on essaie de mettre en place. J'ai un groupe qui bataille, qui est réceptif, qui donne tout mais qui n'est pas récompensé. On est dans le bon feeling. C'est bien. On a un bon état d'esprit. J'espère qu'on sera vite récompensés.

Stéphane Moulin a dit qu'il trouvait le match nul logique...

Chacun voit midi à sa porte. Moi, je considère qu'on mérite un peu plus les trois points qu'eux même s'ils nous ont mis en danger quelques fois. On a eu plus d'occasions, de situations. Ce n'est pas évident contre cette équipe car elle propose un gros bloc, il ne faut pas se découvrir tout en faisant le jeu. J'ai été satisfait de la première mi-temps et j'ai demandé aux joueurs de maintenir cette qualité en deuxième, en faisant attention aux contres, en essayant d'être plus relâchés. C'était mieux mais on n'a pas eu la réussite. C'est dommage de ne prendre qu'un point mais je suis satisfait du contenu. Depuis trois matches on est présent, on est mobilisés. Il faut continuer dans ce sens là.

Les remplaçants sont bien entrés, Adil Aouchiche en particulier...

Oui. Il y a eu des initiatives et cela a apporté des occasions. C'est bien. On a essayé de forcer la décision jusqu'au bout. Cela prouve qu'il y a un bon état d'esprit. La mentalité est bonne. On a un groupe. On va aller chercher cette réussite, ces points.

« Il manque le dernier étage à la fusée »

Que manque-t-il encore ?

Des buts. Mais on retrouvera le chemin des filets en affichant cette volonté, en jouant plus juste. On a retrouvé une stabilité. Il manque le dernier étage à la fusée. On validera nos progrès avec des buts. Il faut insister ! Il faudra avoir plus de relâchement mais j'ai senti plus de conviction. On était mieux dans nos frappes, mieux sur nos coups de pied arrêtés. C'est intéressant.

La situation au classement reste préoccupante...

On sait qu’on va batailler. On est dans une situation où on sait qu’on s’est mis dans une mauvaise position. Cette réussite, il faut aller la chercher. Il faut qu'on aille chercher ce but, ce quelque chose qui nous amènera ce surcroit de confiance et qui décantera beaucoup de choses.

Téléfoot s'arrête. Quelles seront les conséquences pour l'ASSE ?

Je sais où en sont les finances. C'est une situation très difficile pour tous les clubs, pour Saint-Etienne également. Il y a un manque à gagner important. En coulisses on se bat pour passer cette mauvaise passe. Ce n'est pas évident. Ça nous pousse à donner encore plus le meilleur de nous-mêmes.