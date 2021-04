ASSE, FC Nantes, OM, PSG, RC Lens, OL : la Ligue va (encore) desserrer son protocole Covid !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

A l'amorce du sprint final en Ligue 1, il n'existe plus beaucoup de dates disponibles pour envisager d'éventuels reports de matchs pour cause de cluster de Covid-19 dans les clubs. Une situation qui pousse le groupe Covid de la LFP à s'interroger sur sa jauge limite fixée à dix absents en même temps par club alors que les effectifs du RC Lens ou encore du Toulouse FC (7 cas chacun) sont actuellement décimés par le virus.

Entre 12 et 13 absents pour évoquer un report de match ?

Comme le rapporte L'Equipe, le groupe Covid se réunit aujourd'hui et un nouvel assouplissement des conditions est envisagé. S'il n'est pas encore question d'adopter le règlement de l'UEFA attestant qu'un club peut jouer s'il dispose de 16 joueurs valides au minimum, le quota des contaminés par club pourrait passer de 10 à 12 ou 13 avec un passage des contrôles PCR de 72 à 48h précédant les rencontres.

Au niveau des clubs, on est plutôt favorable à cette décision. « Plusieurs dirigeants craignent qu'en cas de nouveau report les matches soient décalés plus tard, en mai ou début juin, et que les équipes doivent les disputer sans leurs internationaux, par exemple », écrit le quotidien sportif. Si changement de règlement il y a, celui-ci ne pourrait être entériné qu'à l'occasion du prochain conseil d'administration de la Ligue mercredi prochain... Et serait donc valable pour les cinq dernières journées ainsi que pour les demi-finales et la finale de Coupe de France.