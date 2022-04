ASSE, FC Nantes, OM : un nouveau club français racheté par un milliardaire !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si du côté de l'ASSE et du FC Nantes les supporters attendent avec impatience (et désespoir), une éventuelle vente de leur club à de riches propriétaires étrangers. Si à l'OM, certains espèrent voir un prince saoudien débarquer et en sont résolus à suivre l'actualité de Thibaud Vézirian, c'est un nouveau club français historique qui va passer sous pavillon étranger.

Dan Friedkin (AS Roma) bientôt à Cannes

En effet, selon RMC Sport, Dan Friedkin, le milliardaire à la tête de l'AS Roma, est sur le point de racheter … l'AS Cannes. Club de D1 mythique des années 90, qui a vu notamment éclore Zinédine Zidane, Johan Micoud, Patrick Vieira ou encore Sébastien Frey, la formation azuréenne végète actuellement en National 3.

RMC assure que la vente est imminente mais ne donne pas les vélléités réelles de l'Américain dont la fortune est estimée à 4 milliards d'euros et pourrait facilement redorer le lustre jauni du stade de la Bocca...

🔴 Info RMC SPORT - A la tête de l’AS Roma depuis août 2020, Dan Friedkin, PDG de la société Friedkin Companies, devrait devenir le nouveau propriétaire de l’AS Cannes, pensionnaire de Nationale 3.https://t.co/9NOVMNwKII — RMC Sport (@RMCsport) April 29, 2022

Un Américain à l'AS Cannes Après le Red Star racheté par 777 Partners, un autre grand nom des divisions inférieures françaises va être vendu à un milliardaire étranger : l'AS Cannes. Le club azuréen végète aujourd'hui en National 3.

Alexandre Corboz

Rédacteur