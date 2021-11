ASSE, FC Nantes, PSG, LOSC, OGC Nice : ils sont dans l’équipe type, razzia du Stade Rennais !

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Le Stade Rennais va finir par y prendre goût. Depuis plusieurs semaines, le club breton a pris la bonne habitude de placer plusieurs joueurs dans l’équipe type et ce week-end n’a pas dérogé à la règle. Suite au probant succès contre le Montpellier HSC (2-0), Adrien Truffert, Flavien Tait et Hamari Traoré figurent ainsi dans un onze prestigieux... entraîné par un certain Bruno Genesio.

Si le crack du PSG Neymar a confirmé son redressement face au FC Nantes (3-1), Alban Lafont garde les cages de cette équipe avec ses 5 parades au Parc des Princes. Auteur d’une nouvelle sortie impeccable à Troyes avec une victoire au bout (1-0), Ryad Boudebouz participe au réveil de l’ASSE tandis que trois Brestois sont aussi présents après le spectaculaire succès contre le RC Lens (4-0) : Brendan Chardonnet, Romain Faivre et Jérémy Le Douaron.

Enfin, Tiago Djalo a hérité de la note de 8/10 malgré le nul du LOSC en ouverture de cette 14e journée de L1 à Monaco (2-2) et qu’Amine Gouiri a encore porté l’OGC Nice avec un doublé à Clermont (2-1).