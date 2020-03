ASSE, FC Nantes, PSG, OL, OM, LOSC : le report de l’Euro financé par les clubs ?

true

Pour se donner le temps de finir la saison, l’UEFA doit normalement annoncer ce mardi le report d’un an de l’Euro et l’arrêt momentané de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. L’idée est de décaler d’un an le Championnat d’Europe des nations (12 juin-12 juillet 2020), afin de se donner le temps de pouvoir mener à leur terme la Ligue des champions et la Ligue Europa sans être bloqué par le calendrier.

Une somme de 300 M€ réclamée aux clubs ?

Repousser cette compétition, qui doit se jouer dans douze villes de douze pays européens, est perçu comme une solution de bon sens par tout le monde. À moins que… The Athletic a dévoilé une information qui pourrait inquiéter certains dirigeants de formations de L1. L’UEFA serait ainsi d’accord pour décaler l’Euro d’un an, mais en échange, elle pourrait réclamer de l’argent aux clubs ! 300 M€ plus exactement.

Ce montant correspondrait à la somme qu’un report d’un tel tournoi coûterait à l’UEFA. Info ou intox ? L’information a de quoi surprendre et inquiéter certains clubs qui ne savent même pas déjà comment faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Les réponses que tout le monde se posent devraient être apportées dans la journée.