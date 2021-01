ASSE, FC Nantes, PSG, OL, OM, RC Lens : TF1 se propose aussi pour remplacer Mediapro !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Comme révélé plus tôt dans la journée, Nicolas de Tavernost, ex-actionnaire des Girondins de Bordeaux et patron de M6, s'est proposé à la LFP pour éviter l'écran noir à la Ligue 1. L'ex « petite chaîne qui monte » a offert ses antennes à Vincent Labrune pour diffuser en clair et gratuitement les matches en cas de défection de Mediapro.

D'après Le Figaro, une autre grande chaîne est sortie du bois : TF1. La « Une » aurait formulé une offre pour arriver sur la Ligue 1 à partir du 31 janvier (date de la fin du contrat avec Mediapro) ou du 5 février (si Canal+ rend son lot et ne paie pas sa traite).

Comme M6, TF1 se dit prêt à aider mais ne formulera pas de propositions durant l'appel d'offres : «TF1 est un partenaire historique du foot français et même si nous n'avons pas vocation à acheter le championnat, nous sommes tout à fait disposés à discuter avec la LFP pour les aider à trouver une solution dans cette période difficile». Les options gratuites se multiplient. Il ne manque plus que les payantes...