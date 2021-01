ASSE, FC Nantes, PSG, OL, OM : un géant richissime serait prêt à succéder à Mediapro !

Le feuilleton des droits TV se poursuit bon an mal an. Hier, la LFP a bel et bien relancé un appel d'offres sur les lots de Mediapro, qui détenait près de 80% de la L1 et de la L2 contre 830 millions d'euros annuels entre 2020 et 2024. Cet appel d'offres devrait s'achever à la fin du mois. Depuis plusieurs semaines, Vincent Labrune ont sollicité bon nombre de chaînes, de diffuseurs traditionnels ou d'opérateurs télécoms. Les Canal, RMC Sports, Free, SFR, mais aussi TF1 ou M6 ont été approchés.

« Il y a des chances qu'ils y aillent »

Selon L’Équipe, le patron de la LFP avait entamé des discussions avec M6 pour le Trophée des champions pendant la conciliation. Il en a fait de même avec TF1 pour le Trophée mais aussi les multiplex des 19e et 38e journées avant que la Une ne décline finalement. Ces dernières semaines, au sommet de TF1, le sujet des droits télé aurait été de nouveau évoqué. Au point de la voir faire une offre début février ?

« Pas évident mais une chose est certaine, le dossier est regardé », peut-on lire dans le quotidien sportif. Des contacts auraient aussi été noués avec Amazon et les autres GAFA (Facebook, Google ou Apple). Amazon ne semble pas fermé à l'idée de se positionner. « Il y a des chances qu'ils y aillent, pense un spécialiste des droits télé. Ils s'intéressent au foot, ont déjà acquis une affiche de Ligue des champions en Italie. » D'autres sources évoquent l'intérêt de DAZN ou d'Orange. Cette dernière nous a démenti vouloir revenir dans le foot.