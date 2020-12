ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL, RC Lens : nouveau rebondissement pour la Coupe de France !

La Coupe de France reste un thème sensible en haut lieu. Il y a quelques jours, Jean Castex a été piégé par Jean-Jacques Bourdin, ce dernier lui arrachant des aveux sur la non tenue de la compétition cette saison. Ce léger couac de communication n’a pas trop inquiété Noël Le Graët, en tout cas en apparence, puisque le président de la FFF a rétorqué qu’un nouveau message était diffusé chaque jour et que le positif allait forcément revenir sur le devant de la scène.

Une décision devrait être prise jeudi prochain

Selon Le Parisien, l’intéressé a joint les actes aux paroles puisqu’il a annoncé une bonne nouvelle ce vendredi à l'occasion de l’assemblée générale de la Ligue de football amateur : la Coupe de France ira à son terme cette saison ! Si le calendrier a pris un sérieux retard - la compétition s'est arrêtée après le 5e tour - une décision devrait être prise jeudi prochain lors d’une réunion du comité exécutif de la FFF. « L’optimisme est aujourd’hui de rigueur », conclut le journal francilien.