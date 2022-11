ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL, Rennes, Lens, LOSC : le nouveau patron des arbitres arrive !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Pascal Garibian, le directeur technique de l’arbitrage (DTA), a été remercié par le comité exécutif de la FFF, le 10 novembre. Il faut donc lui trouver son remplaçant. En ce sens, des rendez-vous pour recevoir les candidats seront organisés et la FFF décidera du sort de l’heureux élu.

Selon L’Équipe, une équipe de cinq dirigeants a été mandatée pour gérer le dossier. Outre Marc Keller, elle comprend Jean-Michel Aulas, Éric Borghini (président de la commission fédérale des arbitres), Laura Georges (secrétaire générale de la FFF) et Pascal Parent (président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes). Ils vont recevoir, mercredi prochain, les quatre candidats retenus pour briguer le poste de Garibian.

Stéphane Lannoy en fait partie, tout comme Antony Gautier), Alain Sars et Saïd Ennjimi. Parmi les quatre postulants, deux semblent se détacher : Lannoy et Gautier. Le premier réunit donc pas mal de suffrages, mais le soutien des pros peut lui jouer des tours. La cote de Gautier remonte donc mécaniquement, car son intronisation prouverait que la FFF garderait bien la main. Les deux autres paraissent partir de beaucoup plus loin.