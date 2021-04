ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type

Zapping But! Football Club Coupe de France : le tirage au sort des 32èmes de finale

Large vainqueur à Angers samedi malgré une polémique arbitrale (3-0), le Stade Rennais place deux joueurs dans cette équipe type : Adrien Truffert et Jérémy Doku. L’OL, tombeur du FC Nantes hier à la Beaujoire (2-1), réussit la même performance avec Memphis Depay et Lucas Paqueta.

Du côté des Canaris, Nicolas Pallois se fait une place au soleil avec son but inscrit contre les Gones et sa bonne tenue d’ensemble. À sa droite, Pol Lirola occupe le couloir grâce à son doublé contre le FC Lorient samedi avec l'OM à l’Orange Vélodrome (3-2).

Cissé sauve l'honneur de l'ASSE à Paris

Enfin, le match au scénario rocambolesque entre le PSG et l’ASSE hier au Parc a marqué les esprits. Si Ander Herrera et Kylian Mbappé n’ont pas été oubliés, Pape Cissé est récompensé pour son travail d’ensemble malgré les trois buts et la défaite rageante encaissés par les Verts (2-3).