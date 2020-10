ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL, Stade Rennais : Le Graët accuse Mediapro, Pierre Ménès balance

Noël Le Graët se joint à la cohorte de personnalités inquiètes pour le football français. En cause ? Le non paiement par Mediapro des droits TV pour lesquels il est pourtant engagé contractuellement avec la LFP. Cette situation impacte la Ligue, mais aussi la FFF, censée percevoir, cette saison, 31 millions d’euros sur les droits encaissés par le secteur professionnel.

« La situation est extrêmement compliquée pour la Ligue. La conférence de presse de Jaume Roures n’indique pas que la reprise des paiements va être rapide, s’inquiète Le Graël dans L’Équipe. Cela créerait d’énormes difficultés pour les clubs français et même la Fédération si Mediapro ne tenait pas ses engagements (...) Je trouvais qu’il y avait, de leur part, un peu de lenteur dans la communication pour les abonnements. Surtout que leur objectif était de 3,5 millions. On peut espérer que Mediapro trouve quelques formules. Sinon, cela sera très inquiétant. J’espère qu’ils travaillent pour être un peu plus performants financièrement mais s’il ne paie pas, tout le football français sera en difficulté économique. »

« La note de Mediapro fortement dégradée avant le début de la saison »

Pierre Ménès, lui, ne croit plus vraiment aux bons sentiments de Mediapro. Et encore moins depuis la fameuse conférence de presse de Roures. « J’ajoute que la note de Mediapro avait été fortement dégradée avant le début de la saison, affirme le consultant de Canal+ sur son blog. Les anciens dirigeants de la Ligue sont grandement responsables mais ça reste une escroquerie. »