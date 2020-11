ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL, Stade Rennais : un passage d'une L1 à 18 clubs se précise

Vincent Labrune a mis les pieds dans le plat dans le JDD. S’il a précisé ses propos ce mardi dans L’Équipe, le patron de la LFP ne verrait pas d’un mauvais œil le passage d’une L1 de 20 à 18 clubs. Le but du jeu ? Resserrer l’élite, dégager plus de temps de repos le tout pour être plus compétitif en coupes d’Europe. Voilà la version officielle de l’histoire. Didier Deschamps partage cette vision. Noël Le Graët semble plus circonspect devant cette éventualité même s’il n’oublie pas qu’il avait été acteur d’un tel passage en 1997 pour le bien du football français, et notamment les Bleus.

« Si cela doit se faire, cela se prépare pour un futur appel d'offres. »

« Il faudrait réaliser une étude financière, interroger les chaînes de télévision. Cela fait quand même des matches en moins, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Cela peut mettre le bazar avec les télés. Cela ne peut pas se faire tout de suite. Ce n'est pas le bon moment. Au niveau télévisé, on ne sait pas trop qui nous diffuse... Est-ce que les chaînes de télévision sont prêtes à diffuser moins de matches et à quel prix ? Ça ne se fait pas comme ça. Il y a quand même quelques tables rondes à organiser... Le moment n'est pas forcément le mieux choisi. Il y a le Covid, des contrats télé avec 20 clubs... Ça ne se fait pas comme ça. Si cela doit se faire, cela se prépare pour un futur appel d'offres. »