ASSE, FC Nantes, RC Lens, LOSC, PSG, OM, OL : le meilleur joueur de L1 en 2021 est introuvable !

Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

La dernière ligne droite de la saison va faire rage en Ligue 1. Nombreux sont les clubs à jouer leur avenir d’ici à la 38e journée à la fin-mai. Il sera ensuite temps de penser au mercato estival, avec des incertitudes qui se seront déplacées au niveau individuel. Arriver à cette période avec l’étiquette de meilleur joueur du premier trimestre 2021 sera un argument de taille pour trouver un nouveau club.

Dans sa lettre hebdomadaire 331, l’Observatoire du football CIES s’y est collé et met en avant sa « méthodologie innovante » pour comparer la performance des footballeurs indépendamment du poste qu’ils occupent. Une méthode appliquée depuis le 1er janvier 2021 pour chacune des 98 équipes du big-5 sur les joueurs ayant disputé au moins deux tiers des matches de leur club.

Maripan, Fonte et Marquinhos sur le podium de L1

Et selon l’algorithme du CIES, le joueur le plus performant est Lionel Messi, devant Robert Lewandowski et Jorginho Frello . Le joueur le plus performant au PSG se nomme Marquinhos (25e) mais seulement troisième de L1 derrière José Fonte et le leader Guillermo Maripan ! Le défenseur de l’AS Monaco (26 ans) est bel et bien le meilleur joueur du championnat de France depuis le 1er janvier dernier. Totalement improbable mais finalement mérité au regard des brillants résultats de son équipe depuis trois mois.