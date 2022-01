ASSE, FC Nantes, RC Lens, OL, OM, PSG : après Omicron, un danger panique la L1 et la L2

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

C’est ce samedi 15 janvier 2022 que le passe vaccinal doit entrer en vigueur. Sans le précieux sésame, il sera désormais compliqué d’avoir accès à une vie normale. Notamment dans le monde du sport en général et celui du football en particulier.

Ainsi depuis peu, la question des faux passes sanitaires agite les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ainsi que leurs dirigeants. « Il y a des faux passes dans la société, il n’y a pas de raison que le football y échappe, confie un spécialiste de la question dans L’Équipe. On parle de 800 000 personnes de la population dans ce cas, il y a de grandes chances qu’il y en ait dans le sport. »

Les faux passes sanitaires inquiètent

Cette question sensible serait remontée jusqu’aux instances. Des médecins de clubs se seraient ainsi tournés vers la commission médicale Covid de la Fédération et de la Ligue pour faire part de leurs suspicions. « Il leur a été répondu qu’en cas de doutes il fallait que leur direction générale soit alertée et qu’il fallait faire un travail pédagogique en interne pour rappeler la nécessité de se faire vacciner et quelles étaient les conséquences d’une non-vaccination », explique le quotidien sportif.

Dans la plupart des équipes de L1 et de L2, l’ensemble des joueurs et des staffs ont été vaccinés par le médecin du club ou bien c’est ce dernier qui a géré l’organisation de la vaccination. Mais parfois certains footballeurs ont accompli leur parcours vaccinal de leur côté... Pour les recrues arrivées l’été dernier, il est aussi parfois plus difficile de s’assurer de leur parfaite vaccination. Depuis trois semaines environ, la commission Covid a appelé les clubs à se mettre en ordre de marche avec l’arrivée de la modification législative et ainsi vérifier le statut de chaque joueur. On verra rapidement si elle a été entendue.

