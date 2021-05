ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, OL, PSG : les Verts dominent le classement le plus musclé de L1

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

L’ASSE ne s’est finalement pas fait peur très longtemps dans ce sprint final de L1. Présents dans l’état d’esprit depuis plusieurs matches maintenant, les hommes de Claude Puel ont su enchaîner les résultats pour se mettre à l’abri et atteindre la barre des 46 points et l’actuelle 11e place du classement.

Ce redressement est dû à plusieurs facteurs, notamment au fait que les Verts ont su muscler leur jeu au fil de la saison. Les chiffres en attestent. Selon la dernière lettre hebdomadaire du CIES (datant de cette semaine), l’ASSE est ainsi l'équipe de L1 qui fait le plus fréquemment des fautes cette saison (toutes les 7 minutes et 10 secondes) devant le RC Lens et le FC Metz.

Nîmes ferme la marche

Le classement est clôturé par le Nîmes Olympique, qui traîne une réputation sulfureuse et qui est pourtant la formation de L1 la moins fautive (toutes les 9 minutes 30 secondes) ! C'est ce manque d'agressivité qui a peut-être envoyé les Crocos en Ligue 2 la saison prochaine.