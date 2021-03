ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, OL, PSG, LOSC, Stade Rennais : le grand gagnant du VAR est connu

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

C’est un classement qui vaut souvent le détour car il est très prisé par les clubs eux-mêmes : qui a profité des avantages du VAR ? À l’inverse, qui pourrait se sentir floué par l’assistance vidéo à l’arbitrage, de plus en plus décriée en raison d’un usage pas toujours très lisible ?

Après 30 journées, L’Équipe a mis à jour le classement et un leader très net en ressort en Ligue 1 : le Stade Rennais. Le club breton a en effet bénéficié de six décisions en sa faveur, en plus d’être aussi le seul cette saison à n'avoir jamais subi la moindre inversion de décision due au VAR !

Aux antipodes du Stade Rennais, le FC Nantes ferme le marche avec un ratio de -6 (3 décisions en sa faveur /9 en sa défaveur) ! En haut de grille, l’ASSE (+2) n’est finalement pas trop mal lotie puisqu’elle prend place dans le Top 5, l’OM et le RC Lens étant positionnés dans la première partie de tableau (+1 chacun). On notera également que l’OL est dans le dur (-5), ce qui devrait faire taire ses détracteurs.

Le Stade Rennais et le FC Nantes aux antipodes

Classement après 30 journées de L1 :

1. Rennes (6 en sa faveur / 0 en sa défaveur) + 6

2. Strasbourg (6 en sa faveur / 1 en sa défaveur) + 5

3. Monaco (5/2) + 3

Reims (4/1) + 3

Saint-Etienne (5/2) +2

6. Angers (3/1) + 2

Metz (5/3) + 2

Nice (4/2) + 2

9. Lens (5/4) +1

Marseille (4/3) + 1

11. Nîmes (5/5) 0

12. Paris-SG (3/4) - 1

13. Bordeaux (1/3) - 2

Brest (3/5) - 2

Lille (2/4) - 2

Lorient (4/6) - 2

17. Dijon (1/4) - 3

18. Lyon (4/9) - 5

Montpellier (2/7) - 5

20. Nantes (3/9) - 6