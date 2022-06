ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OL, OM : un chèque bonus au beau milieu du Mercato ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La révolution est en marche. Dans deux jours, la LFP tiendra son assemblée générale de fin de saison. Un point sera fait sur la Société commerciale et l’accord passé avec CVC, qui apporte 1,5 milliard d’euros contre 13 % des revenus générés par la Ligue à partir de 2024.

Dans son édition du jour, L’Équipe fait savoir que les deux parties ont bon espoir de signer courant juillet ou début août et ainsi permettre aux clubs de toucher leurs premiers millions 16,5 M€ pour ceux maintenus en L1, 8,25 M€ pour les relégués (ASSE, Metz et Bordeaux) et les promus (Toulouse, AC Ajaccio et Auxerre).

Autant dire que cette entrée d’argent pourrait mettre un peu de beurre dans les épinards des formations françaises au beau milieu du mercato estival, qui ouvrira ses portes le 10 juin et les fermera le 31 août prochain.

🎾🏆Pour l'éTERREnité



La une du journal l'Équipe de ce lundi 6 juin 2022 pic.twitter.com/fzvn7jYzui — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 5, 2022

Pour résumer Mercredi, la LFP tiendra son assemblée générale de fin de saison. Un point sera fait sur la Société commerciale et l’accord passé avec CVC, qui apporte 1,5 milliard d’euros contre 13 % des revenus générés par la Ligue à partir de 2024.

Bastien Aubert

Rédacteur